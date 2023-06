Francisco Morato segue Santo André e inicia ‘Vale Verde’

Da Redação



22/06/2023 | 08:59



O programa Moeda Verde tornou-se inspiração para mais um município que quer ampliar a reciclagem e melhorar a alimentação de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Ontem, a cidade de Francisco Morato, localizada na Região Metropolitana de São Paulo, estreou o projeto Vale Verde, com os mesmos princípios.

Esta é a terceira vez que a iniciativa da Prefeitura de Santo André se torna exemplo para outro município. As cidades de Amparo (Interior do Estado), em 2018, e de Mauá, neste mês de junho, implantaram ações semelhantes.

“O Moeda Verde é uma política pública que fortalece a preservação do meio ambiente, ao mesmo tempo em que melhora a questão da segurança alimentar. Por isso, para nós é um orgulho saber quando outra cidade cria uma ação com o mesmo propósito”, comemora o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Representantes e autoridades da Prefeitura de Francisco Morato conheceram o programa em 2021, no início das trocas de recicláveis por alimentos no Núcleo Lamartine, no Jardim Santo André. “Queria agradecer por todo esse laço de amizade e parceria com a nossa cidade. Após dois anos de visita a Santo André, a gente está instituindo o programa Vale Verde. Que as boas práticas dos municípios possam ser sempre compartilhadas”, disse o vice-prefeito de Francisco Morato, Ildo Gusmão (Republicanos).

BENEFÍCIOS

O superintendente adjunto do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), departamento criador da iniciativa junto ao Fundo Social de Solidariedade, esteve no evento de estreia e ressaltou os benefícios que o projeto pode trazer.

“Os resultados são a melhoria ambiental nos bairros, porque essa ação evita que os resíduos sejam descartados de forma irregular, a geração de renda para as cooperativas de reciclagem e também o aumento da vida útil de aterros sanitários”, explica.

Desde 2017, quando foi criado, o Moeda Verde já atraiu olhares de representante das cidades de Porto Ferreira, São Carlos, Amparo, Leme, Recife, Guarujá, Itanhaém e Itapetininga. O programa já arrecadou mais de 1 milhão de quilos de materiais recicláveis em Santo André, entregando mais de 210 toneladas de frutas, legumes e verduras para moradores que residem em 25 comunidades carentes do município.