Bianca Bellucci

22/06/2023 | 08:55



A edição norte-americana da revista Rolling Stone decidiu listar as melhores músicas de 2023 – até o momento. A ação foi realizada com a participação de 17 repórteres. Os critérios para elencar as posições, no entanto, não foram divulgados. Neste link, você confere a relação completa, que contempla 74 hits. As 10 primeiras colocações, por sua vez, podem ser vistas a seguir.

As 10 melhores músicas de 2023 – até o momento

1. Kill Bill (Remix) – SZA feat. Doja Cat

2. Princess Diana – Ice Spice feat. Nicki Minaj

3. A&W – Lana Del Rey

4. Flowers – Miley Cyrus

5. Boygenius – Not Strong Enough

6. Void – Melanie Martinez

7. OMG – NewJeans

8. Vampiros – Rosalía feat. Rauw Alejandro

9. Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Shakira feat. Bizarrap

10. Calm Down – Rema feat. Selena Gomez