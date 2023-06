BC da Turquia eleva juros em 650 pb, a 15%, na primeira elevação das taxas desde 2021

22/06/2023 | 08:43



O Banco Central da Turquia decidiu elevar sua taxa básica de juros de 8,5% para 15% nesta quinta-feira (22), na primeira elevação de juros desde 2021. A decisão surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que esperavam uma alta maior, a 20%. A alta, entretanto, foi justificada pelo BC do país para combater a inflação.

Em maio, o índice de preços ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Turquia desacelerou a 39,6% na comparação anual, o menor nível desde dezembro de 2021, mas ainda bem acima da meta de 5% do Comitê de Política Monetária. Ainda, o BC turco destaca que indicadores recentes apontam para um aumento da tendência do núcleo da inflação.

"A forte trajetória da demanda doméstica, as pressões de custos e a rigidez da inflação de serviços têm sido os principais impulsionadores. Além desses fatores, o Comitê antecipa que a deterioração do comportamento de preços exercerá maior pressão sobre a inflação", destaca o BC, em comunicado.

A autoridade monetária também aponta que o aperto será reforçado o "tanto quanto o necessário", de forma gradual, até que seja "alcançada uma melhoria significativa nas perspectivas de inflação".

Essa é a primeira decisão monetária desde que o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se reelegeu presidente no último mês. No começo de junho, ele nomeou uma ex-executiva do First Republic Bank para liderar o Banco Central do país.