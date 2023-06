Corinthians ganha do Santos em clássico encerrado antes por causa de bombas atiradas no gramado

21/06/2023 | 22:11



Depois de cinco derrotas atuando fora de casa no Brasileirão, o Corinthians conquistou sua primeira vitória como visitante ao ganhar do Santos por 2 a 0 no clássico desta quarta-feira e aliviou a pressão sobre si. Deve voltar em paz para São Paulo, sem novos protestos da torcida, um dia depois de a delegação não se hospedar em Santos por falta de segurança.

Quem não está aliviada é a torcida do Santos, que fez o árbitro Leandro Pedro Vuaden terminar o jogo antes do previsto, aos 44 minutos, depois que eles atiraram bombas em direção ao gramado que quase atingiram o goleiro Cássio. O jogo foi paralisado por dois minutos e, depois, encerrado. Seguranças tiveram de formar um cordão de isolamento no centro do gramado, onde os jogadores santistas se protegeram.

Na Vila Belmiro, o garoto Ruan Oliveira não marcou, mas foi um dos destaques da partida. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo. Saíram dos pés de Yuri Alberto e da cabeça do zagueiro santista João Lucas, que marcou contra. Embora esteja longe da posição sonhada, o Corinthians soma agora 12 pontos, reage e está mais distante da zona de rebaixamento.

Armado para contragolpear desde o início, o time de Vanderlei Luxemburgo resolveu o clássico no primeiro tempo. Fez dois gols em um intervalo de 11 minutos e depois se defendeu com competência do debilitado ataque do Santos, que tentou de todos os jeitos, sobretudo com Mendoza, mas não protagonizou uma noite feliz.

Feliz esteve Yuri Alberto aos 12 minutos, quando recebeu de Ruan dentro da área e cutucou para o gol. O camisa 9, muito criticado pelos longos jejuns que protagoniza, comemorou efusivamente o gol sobre o clube que o revelou para o futebol.

Aos 29, Ruan apareceu de novo de forma decisiva, provando a Luxemburgo que foi acertada a aposta no jogador, titular pela primeira vez e livre das muitas lesões que o atrapalharam e o deixaram três anos sem disputar uma partida sequer. O meio-campista, que teve seu contrato ampliado até o fim do ano, bateu falta que desviou na cabeça de João Lucas e viu a bola entrar, fechando o placar.

O Santos tentou pelos lados, pelo meio e por cima. Mas nada deu certo. Até chegou a balançar as redes, com Mendoza, mas o atacante colombiano ajeitou a bola com o braço antes de finalizar, o que foi confirmado pelo VAR na revisão do gol. Soteldo e Marcos Leonardo também levaram perigo, mas o ineficaz Santos deixou o gramado sem marcar e vaiado.

A pressão, agora, está maior sobre o Santos, que não vence no Brasileirão há cinco partidas, estacionou nos 13 pontos e está mais perto dos que brigam para não cair do que os líderes do torneio.

Para piorar, o clube deve sofrer punição em decorrência das bombas atiradas no gramado que fizeram o árbitro Leandro Vuaden encerrar a partida aos 44 minutos.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 x 2 CORINTHIANS

SANTOS - João Paulo; João Lucas, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio (Lucas Pires); Rodrigo Fernández (Sandry), Dodi (Deivid Washington) e Lucas Lima (Luan Dias); Mendoza, Soteldo (Ângelo) e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu (Fábio Santos); Roni, Maycon (Giuliano) e Ruan Oliveira (Matheus Araújo); Guilherme Biro (Adson), Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS - Yuri Alberto, aos 18, e João Lucas (contra), aos 29 mminutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS - Matheus Bidu, Yuri Alberto, Guilherme Birô e Fagner (Corinthians); Rodrigo Fernández e Dodi (Santos).

RENDA - R$ 661.852,50.

PÚBLICO - 12.499 presentes.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.