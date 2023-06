Polícia prende 3º suspeito de envolvimento no ataque em escola de Cambé, no Paraná

21/06/2023 | 20:18



Um terceiro suspeito de estar envolvido no ataque em uma escola de Cambé, no Paraná, foi preso nesta quarta-feira, 21. O homem de 18 anos foi localizado em Gravatá, município de Pernambuco distante 84 quilômetros da capital, Recife.

O suspeito foi apreendido após investigações e mandado de prisão da Polícia Civil do Paraná (PCPR). A Secretaria de Segurança Pública (SSP) não divulgou qual teria sido o seu envolvimento no ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, que deixou dois adolescentes mortos na segunda-feira, 19.

Na noite da última terça-feira, o atirador responsável pelo ataque, um homem de 21 anos, foi encontrado morto em sua cela. Ele estava detido na Casa de Custódia de Londrina. A SSP também não determinou a causa da morte. A ocorrência foi registrada às 22h40 e seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

No mesmo dia do ataque, a PCPR já havia apreendido um segundo homem, também de 21 anos, suspeito de ter participado na organização do ataque. Ele estava na mesma cela em que o atirador foi encontrado morto.