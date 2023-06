Henrique Fogaça compartilha vídeo de um animal selvagem mordendo seu dedo

21/06/2023 | 17:10



Henrique Fogaça anda atualizando bastante as suas redes sociais e recentemente o chef de cozinha decidiu mostrar para os seus fãs e seguidores uma dor de cabeça que arrumou para chamar de sua. Isso mesmo, o cozinheiro postou um vídeo um tanto quanto curioso no Instagram.

Na publicação, Henrique Fogaça aparece agachado dando pedaços pequenos de banana para um quati - é válido citar que este é um animal selvagem e não se pode alimentá-lo sem supervisão de um veterinário.

Ainda no vídeo, Fogaça apareceu super animado e em um determinado momento, o animal acabou pegando a comida dele com mais força e deu uma mordida no dedo do chef. Com o dedo sangrando, ele acalma a situação e logo depois retorna na publicação dizendo que precisou tomar uma vacina antirrábica.

Bom dia! Na próxima vez vou dar a banana no garfo ou na colher. Tomei uma mordida de um Quati cuja dieta consiste em frutas, aves, insetos, ratos, vermes, larvas, cobras, minhocas e lixos em geral.Os quatis, apesar de belos, transmitem o vírus da raiva, uma doença que pode até matar. Enfimmm ?. Coisas da vida e da natureza!

Apesar do susto, Fogaça passa bem e está alimentando normalmente as suas redes sociais com novos vídeos de sua viagem por Minas Gerais.