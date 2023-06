Preço da gasolina recua 0,72% após última redução nas refinarias, aponta IPTL

21/06/2023 | 17:02



A redução de 4,3% no valor da gasolina no repasse às distribuidoras, válida desde o dia 16 de junho, representa um recuou de 0,72% nas bombas de abastecimento do País, quando comparado à véspera do anúncio do reajuste. Na média, o preço do litro foi comercializado a R$ 5,50 no último dia 20. O levantamento acompanha a última análise do Índice de Preços Ticket Log (IPTL).

Para Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, o reflexo no valor da gasolina repassado ao consumidor final "ainda é tímido". "Quando analisamos a média nacional, representa uma economia de R$ 0,04. Mas houve redução no preço do combustível em todas as regiões", afirma.

Segundo ele, o recuo mais expressivo ocorreu no Centro-Oeste, de 1,25%, que fechou 20 de junho a R$ 5,53.

Já no recorte por Estado, quase todos fecharam o período com redução no valor da gasolina. As exceções foram Paraíba, onde o litro foi comercializado a R$ 5,35, com acréscimo de 0,19%, sobre a data anterior ao reajuste; e Sergipe, onde o combustível ficou 0,53% mais caro e fechou a R$ 5,72.

No Amazonas a média permaneceu estável, quando comparada ao dia 15 de junho, com valor de R$ 6,01.

O Distrito Federal fechou o mesmo período com o preço médio da gasolina comercializado a R$ 5,41 e liderou o ranking do recuo nacional mais expressivo para o combustível, de 3,05%.