Presidente de LaLiga diz que Messi 'não é imprescindível' é pede Mbappé no Espanhol

21/06/2023 | 16:37



Javier Tebas costuma ser polêmico em suas decisões no comando da LaLiga (que administra o Campeonato Espanhol) e mais uma vez virou alvo das atenções na Europa ao diminuir a importância de Messi para o torneio local - o argentino optou por ir para os Estados Unidos. Aproveitou, ainda, para pedir ao Real Madrid que contrate o francês Mbappé, do Paris Saint-Germain.

Presente no lançamento do Museu de Lendas, em Madri, Tebas não conseguiu se esquivar do assunto Messi. Há alguns dias, ele havia dito que adoraria ver o argentino de volta ao Campeonato Espanhol. Na oportunidade, o astro era nome forte para retornar ao Barcelona pela amizade com Xavi Hernández e o apelo da torcida. O jogador, porém, optou por ida ao Inter Miami para fugir da pressão e se divertir e o dirigente agora o menospreza.

"Messi não voltou para La Liga. Messi não é imprescindível. Como Cristiano (Ronaldo) antes. Alguns saem, outros chegam. A La Liga está voltando aos poucos, crescendo sem eles", disparou, também atingindo o astro português que deixou o Real Madrid há algumas temporadas.

Messi não disputou o último amistoso com a seleção da Argentina para ter alguns dias de férias. Liberado por Lionel Scaloni do jogo com a Indonésia, o astro descansa antes de se apresentar no Inter Miami, dos EUA. O novo clube trabalha para tê-lo em campo pela primeira vez no dia 21 de julho, diante do Cruz Azul.

Enquanto o argentino respira outros ares, Tebas fez questão de "sugerir" a contratação de outra estrela para o Espanhol. "Espero que venha o Mbappé, venho dizendo isso há muito tempo. É uma abordagem que o Real Madrid tem que fazer se chegar a um acordo", afirmou o dirigente.