Zanin: Combate à corrupção não pode ser usado como pretexto para perseguição

21/06/2023 | 16:13



Zanin diz que combate à corrupção não pode ser usado como pretexto para O advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Supremo Tribunal Federal (STF), ressaltou em sua sabatina no Senado que o combate à corrupção é fundamental, mas sempre com a observância do devido processo legal. "O que não pode acontecer é usar combate à corrupção como pretexto para perseguir pessoas e instituições."

"Você cria acusações sem materialidade, promove simultaneamente uma campanha contra o alvo para alcançar fins ilegítimos, isso é o lawfare, isso não podemos aceitar", afirmou.

Como advogado de Lula na Lava Jato, Zanin foi autor de ação que anulou a condenação do presidente apontando a imparcialidade do juiz responsável pela operação, Sergio Moro (União-PR). Hoje senador, Moro participou da sabatina e fez perguntas ao indicado sobre a relação entre Zanin e Lula e a eventual suspeição do indicado nos processos em que atuou.