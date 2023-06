Assessoria de imprensa de Galvão Bueno se pronuncia e nega dívida milionária

21/06/2023 | 16:11



Ao que tudo indica, a situação financeira de Galvão Bueno não está tão complicada assim! Depois de ser divulgado que o locutor estaria devendo mais de 20 milhões de reais, correndo o risco de ter uma mansão leiloada, a assessoria de imprensa do jornalista enviou uma nota de esclarecimento explicando os fatos.

Segundo o comunicado, a dívida do apresentador é muito inferior e o narrador esportivo está enfrentando um processo contra um fundo de investimentos por conta do caso.

O comunicado diz:

A notícia veiculada traz pontos que não condizem com a realidade. O processo em questão trata-se de uma negociação empresarial com uma instituição financeira e o valor do débito em discussão é muito inferior ao mencionado na notícia. Razão essa, inclusive, da discussão jurídica em si. Em nenhum momento menciona uma penhora do imóvel. Avaliações são ritos processuais comuns quando há bens em garantia.