Palavra do Leitor

Perturbação do sossego

Já vai completar quase oito meses que meu marido fez reclamações no Atende Bem, protocolo SB 143008/2022-08, em São Bernardo referente a perturbação de sossego de um hotel de cães no bairro Rudge Ramos, em que os animais latem o dia inteiro, ficam uivando constantemente e o local não tem tratamento acústico, fazendo com que as pessoas a mais de 500 metros convivam de segunda a sábado com barulho ensurdecedor. Foi feita reclamação com o setor de fiscalização e postura e Secretaria de Proteção Animal e, até agora, nada de solução. Fazem de conta que o estabelecimento não existe ou não têm competência para resolver o problema. E nem adianta ligar mais para a Polícia Militar e Guarda Municipal que nem aparecem no local, apesar que existe a Lei específica sobre perturbação de sossego e eles ignoram este fato. Significa que o cidadão de bem que paga pesados impostos na cidade tem que conviver com o estresse causado pelo estabelecimento e as autoridades de segurança, sanitárias e fiscalização nada fazem para solucionar o caso. Será necessário pedir apoio dos órgãos municipais das cidades vizinhas já que na minha cidade nada funciona?

Maria de Lourdes Barbosa dos Santos - São Bernardo





Saúde em S.Bernardo

‘Paciente espera 14 dias por cardiologista no Hospital de Urgência’ (Política, ontem). Minha mãe é cardiopata, diabética e hipertensa. Hoje, depois de um ano, conseguiu a consulta com um cardiologista, porém o geriatra foi mandado embora e não tem previsão de contratação. Um absurdo.

Cris Barros - São Bernardo

Idosos

Sempre muito prazeroso escrever sobre idosos. Em 2023, a população brasileira transpôs a casa de 215 milhões de habitantes e nossos imprescindíveis idosos chegarão a somar 33 milhões, segundo a ONU (Organização das Nações Unidas). E são esses mesmos idosos que dedicaram parte expressiva de suas vidas para nos passar ensinamentos, experiências, alegrias e tudo aquilo que compõem os verdadeiros sonhos deles. Não deveríamos – pelo natural querer – ter nenhuma Delegacia do Idoso ou Disque 100. Porém, infelizmente, à Justiça dos homens precisou se fazer presente, dados os nocivos casos de agressões, desrespeitos e outras ações criminosas e inacreditáveis (Setecidades, dia 19). Mas não devemos, nem podemos, deixar com que os idosos sintam-se marginalizados pelo descaso e pelo abandono. É sempre tempo daqueles que os tratam com o amor inequívoco e incondicional. E se mesmo assim você e outros não compreenderem sobre esse cuidado, atenção e amor que deveriam ser recíproco, não se esqueça de que o tempo da santificada velhice chegará para todos nós.

Cecél Garcia - Santo André

Golpe?

Golpe? Que golpe? Manifestações ordeiras e pacíficas, sem nenhum transtorno, aconteceram por todos o Brasil desde 1 de novembro, questionando o opaco “código fonte”, que dirimiria todas as dúvidas. O presidente em exercício, com todas as forças, ainda durante o mandato, foi para os EUA e só retornou em 15 de março. Se fosse dar golpe teria ficado para liderar o movimento. Embora distante da destruição de 8 de janeiro, prestou vários depoimentos, como se estivesse envolvido no tão propalado “golpe”. Enquanto no processo de transmissão, envolvendo cerca de 900 pessoas no CCBB durante dois meses, tão logo empossado o presidente eleito, imediatamente mudou todos os órgãos de segurança e empossou ministros. Tendo tudo sob seu controle confiável. Caravanas de todo o Brasil, dos insatisfeitos com o pleito, se direcionavam para Brasília e a Abin, ciente de possíveis contratempos, cumpriu o seu papel. Alertou todos os órgãos de segurança da enorme movimentação, mas nenhum deles, indiferentes ou propositalmente, se adequou para evitar transtornos – inclusive, Lula, na véspera, se deslocou para Araraquara e de lá, à tarde do dia 8, leu longo pronunciamento sobre o quebra-quebra incriminando os golpistas. Compete, de forma honesta e imparcial, à CPMI apurar, elucidar, nomear e punir se veramente os culpados.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)