Volkswagen eleva metas de desempenho e ajusta estratégias para China e América do Norte

21/06/2023 | 11:49



A Volkswagen estabeleceu metas maiores de receita e margem de lucros para os próximos anos e anunciou mudanças na estratégia para os mercados chinês e da América do Norte.

A montadora alemã prevê avanço de 5% a 7% nas vendas em 2027, em relação à meta deste ano, de 307 bilhões de euros a 321 bilhões de euros, segundo apresentação feita nesta quarta-feira.

A empresa também espera obter margem sobre lucro de 8% a 10% até 2027 e de 9% a 11% até 2030. Para este ano, a meta é de 7,5% a 8%. Em 2022, sua margem foi de 8,1%.

A Volkswagen disse ainda que irá priorizar a criação de valor, em vez de crescimento de volume, e dará mais autonomia às suas marcas, que passarão a ser diretamente responsáveis por metas financeiras e questões estratégicas e de identidade de marca.

A montadora prometeu também ajustar sua estratégia para a China a América do Norte. No mercado chinês, o plano é se concentrar em produtos desenvolvidos localmente. Na América do Norte, a intenção é ampliar a fatia de mercado.

No Canadá, por exemplo, a Volkswagen pretende construir uma fábrica de células de bateria. Fonte: Dow Jones Newswires.