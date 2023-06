Renegade chega à linha 2024; versão Longitude ganha pacote exclusivo

Da Redação

Do 33Giga



21/06/2023 | 11:55



A linha 2024 do Jeep Renegade estará disponível nas concessionárias da montadora em todo o país ainda este mês. O modelo amplia lista de equipamentos de segurança e conforto.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

De série, todos os modelos seguem com o motor mais potente da categoria, o T270 de até 185 cv. Além disso, mantêm o assistente de partida em rampa, sistema multimídia com integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio, faróis de LED, frenagem autônoma de emergência, alerta de manutenção de faixa, detector de fadiga e no mínimo seis airbags.

E ao longo das versões, o quadro de instrumentos de 7”, carregador wireless, ar-condicionado de duas zonas, rodas de até 19”, 7 airbags entre outros itens de tecnologia e segurança, além da opção de tração 4×4.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

A novidade fica por conta de uma nova opção de pacote para a versão Longitude, o “Dark Pack”.

O novo conjunto oferece ainda mais tecnologia para a versão Longitude: sistema de monitoramento de ponto cego, sensor de chuva, chave de presença com telecomando para abertura de portas e vidros – Keyless Enter ‘n Go, farol e farol alto automáticos, espelho retrovisor eletrocrômico.

Além desses itens, esse pacote também oferece detalhes de estilo: logotipos, grade e as rodas escurecidos. Outro destaque do pacote “Dark Pack” é a cor Sting Gray para a versão Longitude. Essa cor é um grande sucesso entre os modelos da Jeep. O pacote é oferecido por R$ 5.500.

Sobre a gama atual, as versões 1.3 Turbo, Sport e Longitude têm câmbio automático de seis marchas e transmissão 4×2 com Traction Control+. A versão S oferece tração 4×4 e câmbio automático de nove marchas e seletor de terreno com quatro modos de condução.

Por fim, a Trailhawk completa o catálogo, com tração 4×4, câmbio de nove marchas e seletor de terreno com cinco configurações e novas rodas para completar a versão. A conectividade da plataforma Adventure Intelligence volta como opcional para as versões Série S e Trailhawk

As versões Sport, Longitude, Série S e Trailhawk contam com garantia de três anos. A versão 1.3 Turbo conta com um ano de garantia com possibilidade da compra de mais 2 anos de garantia estendida pelo valor de R$ 1.990.

As versões Jeep Renegade 1.3 Turbo* e Renegade Sport* seguem por R$ 115.990 após medidas de estímulo à indústria do Governo Federal.

Confira abaixo os preços sugeridos para toda a linha 2024 do Jeep Renegade

RENEGADE 1.3 TURBO* 4×2 Flex – R$ 115.990 (preço sugerido no site da Jeep de R$ 119.990. Sobre ele, aplica-se a redução de impostos de R$ 4 mil)

RENEGADE SPORT* T270 4X2 Flex – R$ 115.990 (preço sugerido no site da Jeep de R$ 119.990. Sobre ele, aplica-se a redução de impostos de R$ 4 mil)

RENEGADE LONGITUDE T270 4X2 Flex – R$ 150.990

RENEGADE SÉRIE S T270 4X4 Flex – R$ 174.990

RENEGADE SÉRIE S T270 4X4 TETO Flex – R$ 183.290

RENEGADE TRAILHAWK T270 4X4 Flex – R$ 174.990

*A versão do Jeep Renegade 1.3 Turbo segue com a redução de preço, sendo vendida a R$ 115.990, enquanto durar a ação do Governo Federal. A versão Renegade Sport segue por R$ 115.990, de acordo com a disponibilidade do estoque da fábrica e de cada concessionária.