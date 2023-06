Preocupação com idosos

Da Redação



21/06/2023 | 11:42



O Grande ABC, assim como o Brasil, está envelhecendo rapidamente. A conclusão é da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, divulgada semana passada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Segundo o levantamento, o percentual da população brasileira com 60 anos ou mais passou de 11,3% para 15,1% em dez anos. O resultado de estudos deste tipo joga responsabilidade extra sobre os ombros dos gestores, pois se trata de estrato populacional que exige maior atenção do serviço público. Especialmente dos prefeitos, já que eles são os representantes do poder mais próximos do cidadão e, por isso, acabam sendo cobrados mais diretamente.

Um dos municípios com mais moradores idosos no Grande ABC é São Caetano. Exatamente por isso o prefeito José Auricchio Júnior (PDSB) tem envidado esforços prioritários para proporcionar equipamentos públicos que garantam a qualidade de vida de cidadãos com 60 anos ou mais. Hoje à tarde, o chefe do Executivo entrega o novo Cise (Centro Integrado de Saúde e Educação) da Terceira Idade João Castaldelli – que funcionou durante muito tempo na Avenida Presidente Kennedy. Remodelada, em local maior e com acomodações mais adequadas para atender à demanda, a unidade fica na Rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, no bairro Olímpico, onde ficava a Casa da Amizade.

O cuidado que São Caetano tem demonstrado com a sua população idosa, aliás, deveria servir de exemplo para outras cidades, não só da região como também do Estado e do Brasil. Garantir dignidade às pessoas que já deram a sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social do País é uma obrigação do poder público. Será cada vez mais importante que prefeitos considerem o envelhecimento da população no momento de planejar os gastos orçamentários, sob risco de negligenciar o bem-estar de milhões de pessoas. Ignorar as necessidades dos idosos é afrontar o passado e condenar o futuro. Uma das regiões mais ricas do País, o Grande ABC precisa ser modelo nesta área.