EC São Bernardo recebe o Santos em busca da segunda vitória

Pedro Lopes

do Diário do Grande ABC



21/06/2023 | 11:26



As meninas do EC São Bernardo voltam a campo nesta quarta-feira. O Cachorrão recebe o Santos no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, às 17h, pela sétima rodada do Campeonato Paulista Feminino.

As meninas do Grande ABC chegam para o duelo embaladas após conquistar sua primeira vitória na competição, goleada de 6 a 0 no SKA Brasil, com grande atuação da atacante Thais Gabrielle, que marcou quatro gols. Com o resultado, a equipe da região passou a ocupar a nona colocação na tabela,

Já as Sereias da Vila ocupam a segunda colocação, e também vem de uma vitória na rodada passada. Lideradas pela atacante Cristiane, o Santos venceu a Ferróviária por 3 a 2, também no Brunão, e querem a vitória para para se aproximarem do líder Corinthians.

Comandadas por Prisco Palumbo, as meninas do Cachorrão itensificaram o trabalho físico e com bola nessas duas semanas sem partidas (a competição ficou paralisada por conta das oitvas de final do Campeonato Brasileiro), com dinâmincas de exercícios intercalados entre academia e campo.

A entrada para a partida é gratuita.