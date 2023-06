Rei Charles III publica foto inédita ao lado de Príncipe William para desejar feliz aniversário

21/06/2023 | 11:10



A família real britânica acordou com motivos de sobra para comemorar! Pois é, durante esta quarta-feira, dia 21, está sendo celebrado os 41 anos de idade do Príncipe William, filho mais velho do Rei Charles III e de Princesa Diana.

E foi por meio das redes sociais que o rei decidiu parabenizar o primogênito com uma foto super fofa dos dois. Na imagem, o Príncipe de Gales está todo de terno azul marinho ajudando o seu pai a abotoar o manto dourado.

A foto, segundo a People, é inédita e foi tirada poucos dias antes da cerimônia oficial de coroação de Rei Charles III e foi na verdade um ensaio que eles fizeram antes para ter certeza que na hora h da coroação tudo ocorresse conforme o planejado.

Vale dizer que na mesma publicação, o monarca está completamente sorridente e na legenda da foto, ele deseja um bom ano para o filho.

Desejando ao Príncipe de Gales um felíz aniversário hoje.