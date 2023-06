Inflação nos supermercados em 2023 é a menor em 5 anos

Da Redação



21/06/2023 | 11:08



O IPS (Índice de Preços dos Supermercados (IPS), calculado pela Apas (Associação Paulista de Supermercados) em parceria com a Fipe, registrou variação de 0,15% em maio. Com esse resultado, a inflação acumulada no ano ficou em 1,84%, menor patamar dos últimos cinco anos. No acumulado em 12 meses, a inflação desacelerou de 9,1%, em abril, para 7,25%, em maio. Em comparação com o mês anterior e com o mesmo período de 2022, quando os resultados apurados foram de 0,92% e 1,87%, respectivamente, o resultado de maio é significativamente melhor.

A inflação registrada em maio foi resultado da alta dos preços do leite e seus derivados, das bebidas alcoólicas e dos artigos de limpeza. Em contrapartida, os preços da carne bovina, das aves e dos produtos in natura tiveram redução. Todos os grupos que integram o índice seguem a mesma tendência de rápida desaceleração. Os produtos de limpeza e de higiene e beleza, que desde 2020 apresentaram alta, inverteram a tendência e estão desacelerando nos últimos meses.</CW>

O resultado do índice no mês de maio reforça o cenário projetado pela Apas para 2023. Conforme projeções elaboradas pela instituição, a expectativa é de que o índice de preços do setor supermercadista mantenha a tendência de desaceleração até o encerramento do primeiro semestre do ano e, caso não haja nenhuma mudança abrupta nos cenários doméstico e internacional, encerre no menor patamar desde o início da pandemia.

A menor pressão inflacionária e o baixo ritmo da atividade econômica interna, sobretudo o consumo das famílias, possibilitam a redução da taxa básica de juros sem o comprometimento dos fundamentos econômicos e da meta de inflação determinada para o ano corrente. A Apas defende que o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central inicie o ciclo de redução da taxa Selic já na próxima reunião.

A categoria produtos semielaborados apresentou inflação de 0,11% em maio. A alta de preços da categoria decorreu do reajuste nos preços do leite, dos cereais e da carne suína, que majoraram 2,27%, 1,59% e 0,69%, respectivamente. Por outro lado, os pescados (-2,40%), as aves (-2,04%) e a carne bovina (-0,71%) deflacionaram em maio, impedindo que esse grupo de alimentos apresentasse alta mais expressiva no mês.

A categoria de produtos industrializados registrou alta de 0,30% em maio, impulsionada pelo aumento dos doces (1,93%), dos alimentos prontos (1,43%), dos derivados de carne (0,84%) e dos cafés, achocolatados em pó e chás (0,51%). Em sentido oposto, apresentaram queda nos preços os seguintes subgrupos: óleos (-3,77%), panificados (-0,55%) e adoçantes (-0,19%). O destaque foi do óleo de soja que, impulsionado pela redução da cotação dos grãos no mercado internacional e pela produção recorde de soja no país neste ano, já apresenta recuo de 16,66% nos preços entre janeiro e maio e de -29,75% nos últimos 12 meses.

Os produtos in natura, após alta nos preços em abril, registraram deflação de 1,22% em maio, impulsionada pelo recuo nos preços das frutas (-3,18%), legumes (-1,58%) e verduras (-0,44%). O grupo de produtos in natura tende a apresentar comportamento volátil dos preços em função da sazonalidade e do clima.

As categorias de bebidas não alcoólicas e alcoólicas inflacionaram 0,42% e 0,49% em maio, respectivamente.

A categoria de produtos de limpeza apresentou inflação de 0,58% em maio, influenciada pelo aumento nos preços do desodorante (2,12%), sabão em barra (1,52%) e sabão em pó (0,36%). O grupo de produtos de limpeza, apesar da alta na ponta da curva, mantém tendência de desaceleração, de modo que, entre janeiro e maio de 2023, acumula alta de 3,12%, bem abaixo do registrado no mesmo período de 2022 (9,52%).