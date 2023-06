MDIC publica portaria que prorroga exclusividade para PF na compra de carro com desconto

20/06/2023 | 21:01



O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) publicou nesta terça-feira, 20, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), a Portaria que prorroga o prazo de exclusividade para aquisição, por pessoas físicas, de automóveis e veículos comerciais leves com desconto. Conforme o MDIC anunciou mais cedo, o prazo de exclusividade foi prorrogado em 15 dias.

Para as demais modalidades do programa - compra de ônibus e caminhões -, as operações com pessoas jurídicas estarão liberadas a partir de amanhã, 21.