Deputada Ana Carolina Serra lança Frente Parlamentar de Combate à Vulnerabilidade Social

Da Redação



20/06/2023 | 19:44



A deputada Ana Carolina Serra (Cidadania) anunciou na manhã desta terça-feira (20) o lançamento de uma Frente Parlamentar de Combate à Vulnerabilidade Social com a finalidade de combater o desamparo em sua generalidade, desde a questão da insegurança alimentar, a causa da saúde e segurança da mulher, da garantia do bem-estar da criança e do adolescente e do direito à moradia.

Ana Carolina em sua fala inicial agradeceu a presença dos convidados e agentes sociais e deu ênfase na ideia de que as medidas promovam a transformação social não apenas de seu principal local de atuação, no Grande ABC, mas em todo o Estado de São Paulo: “Estou muito feliz com a presença de cada um de vocês. Juntos, construímos um novo formato de promover políticas públicas, que agora, com a nova frente parlamentar, levaremos para todo o Estado de São Paulo”.

Entre os presentes, o Padre Silvio Andrei, pertencente à Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Louveira. Em sua fala, ao fazer um paralelo entre a compaixão de Cristo com os enfermos, as mulheres e as crianças, Silvio destacou os valores da comunidade cristã, citando o caráter de empatia e compaixão com o qual atua a deputada. “Somos movidos pelo amor, acreditamos na força do amor. (...) Antes lá em Santo André, agora na Assembleia Legislativa, todos nós que estamos aqui somos unânimes em olharmos e percebermos sua agilidade e criatividade que faz um bem enorme para todos os 645 municípios do Estado de São Paulo”.

Analogamente, o Padre citou que “Jesus estava dizendo há dois mil e tantos anos o que chegou ao coração da deputada Ana Carolina. No passado Jesus multiplicou pães e peixes, deu de comer a uma multidão de gente. Hoje, de verdade, peço que Jesus multiplique e que possam surgir outras Ana Carolina Serra. Que jesus multiplique pessoas que tenham um olhar sensível a questões sociais”.

Ao final do evento de lançamento da Frente Parlamentar de Combate à Vulnerabilidade Social, a deputada divulgou parte da agenda de trabalho, informando que o objetivo é se reunir com entidades e especialistas para ouvir suas dores e necessidades, assim como suas propostas de melhoria, com a finalidade de desenvolver medidas eficazes que atinjam diretamente as principais exigências da população: “Através da Frente iremos desdobrar os trabalhos, segmentando os inúmeros tipos de vulnerabilidades. Após ouvir as dificuldades e sugestões, iremos redigir um relatório para ser entregue para a Secretaria de Desenvolvimento Social e ao Governador Tarcísio de Freitas, como contribuição na formulação de políticas públicas em nosso Estado”.