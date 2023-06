Base do Super Vôlei Santo André entra em quadra hoje e quinta

Cleber Ferrette ,br> do Diário do Grande ABC



20/06/2023 | 10:18



Duas categorias do Super Vôlei Santo André entram em quadra esta semana. Pelo Metropolitano Masculino Sub-15, a equipe andreense enfrenta hoje, às 19 horas, o o ADS São Bernardo, no Ginásio Pedro Dell’Antônia. O Santo André ocupa a oitava posição na competição com apenas uma vitória em seis jogos. A equipe da cidade vizinha é a última colocada da chave sem nenhuma vitória.

Já pelo Estadual Masculino Sub-21, o Super Vôlei Santo André enfrenta na próxima quinta-feira, às 19h30, também no Ginásio Pedro Dell’Antônia, o Semelp Pinda. Nessa comeptição, a equipe andreense ocupa a sétima colocação do grupo com duas vitórias em seis jogos.

O Ginásio Pedro Dell’Antônia fica localizado na rua São Pedro, 27, Vila Pires. Para ambas partidas a entrada é gratuita. Mais informações sobre as divisões de base do paulista de vôlei podem ser obtidas no site fpv.com.br.