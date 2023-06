Tigre é derrotado em casa para o Volta Redonda e segue em segundo

Cleber Ferrette

20/06/2023 | 10:11



O São Bernardo FC conheceu a sua terceira derrota no Campeonato Brasileiro da Série C. Na noite desta segunda-feira, jogando em casa, o Tigre perdeu por 3 a 0 para o Volta Redonda, em partida válida pela nona rodada da competição.

Com o revés, o time do Grande ABC perdeu a chance de reassumir a liderança do campeonato e permanece com 16 pontos, atrás do Amazonas, que soma 19. Os gols do Voltaço foram anotados por Douglas Skilo, Mateus Santos e Caio Vitor.

O São Bernardo volta a campo no próximo domingo (25), contra o São José FC, no Rio Grande do Sul.