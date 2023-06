Santo André dá curso de negócios para mulheres

Da Redação



20/06/2023



O curso gratuito Começando Um Negócio de Sucesso, uma formação realizada por meio do programa Sebrae Delas, em parceria com a Prefeitura de Santo André e a Escola de Ouro Andreense, teve início ontem. A iniciativa integra o Circuito Mulheres Empreendedoras de Santo André, que promove um pacote de ações voltadas para o fortalecimento dos negócios criados por mulheres.

A turma é composta por 31 mulheres, sendo que 18 delas participam da feira de empreendedorismo feminino que acontece uma vez por mês no saguão do Teatro Municipal, apoiadas pela Diretoria de Cidadania da UAIC (Unidade de Assuntos Institucionais e Comunitários). A formação gratuita vai até sexta-feira.

“Esse diálogo permanente com a o Sebrae está possibilitando que mais de 30 empreendedoras possam obter ferramentas para que prosperem. Muitas já têm pequenos negócios faz tempo, já tiveram contato inicial com o público, e o que o Sebrae vem fazer com este curso é lapidar, trazer ferramentas para que elas tenham prosperidade e sucesso no seu dia a dia”, diz o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

Nicole Campos, que fabrica bolsas, nécessaires em tecido há 15 anos, é uma das empreendedoras que, apesar dos anos de estrada, sabe que precisa de mais informação. “Vim buscar mais aprendizado, mais conhecimento, para conseguir enfrentar as dificuldades do dia a dia”, conta a empreendora.