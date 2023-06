Tite coloca aliados no comando de partidos

Da Redação



Ex-prefeito e ex-presidente da Câmara de São Caetano, o vereador Tite Campanella (Cidadania), de olho na eleição de 2024, fortaleceu seu poder político ao colocar aliados no comando municipal de dois partidos. Roque Galati, o sogro, assumiu a presidência do MDB – que já administrou o Palácio da Cerâmica com Paulo Pinheiro, de 2013 a 2016. Ele desaloja o professor universitário Marcos Antonio Biffi, nome próximo do ex-vereador e ex-prefeiturável Fabio Palacio. Já a comissão provisória são-caetanense do Republicanos, agremiação à qual pertence o governador Tarcísio de Freitas, será chefiada por Renata Galati, que vem a ser a mulher de Tite. A sigla tinha na administração o advogado Walter Estevam Junior, ligado à Acisa (Associação Comercial e Industrial de São Caetano).