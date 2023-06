Paciente espera 14 dias por cardiologista no Hospital de Urgência

Wilson Moço

Diário do Grande ABC



20/06/2023



A crise que tem impactado a rede de saúde municipal de São Bernardo, com UBS interditada parcialmente e alas e leitos de hospital fechadas, levou o aposentado Antônio Barroso Forte, 72 anos, a gastar R$ 800 para pagar uma ambulância que o levou até Jundiaí, onde foi atendido por cardiologista em unidade particular por meio de convênio. Ele e a família tomaram a decisão como último recurso, após ele ter ficado 14 dias internado no HU (Hospital de Urgência) em razão de problema cardíaco, período no qual afirma ter sido assistido apenas por clínico geral e médicos residentes, mas sem nunca ter recebido a visita de um cardiologista.

“Fiquei 14 dias sendo atendido no Hospital de Urgência com problema no coração, que eles sabiam, só que não mandavam para cardiologista. Não existe ligação com o Hospital de Clínicas, que tem cardiologista, mas no HU não tinha nenhum. Ficavam me dando remédio. Se não tivesse convênio, que só atende no Interior, ia ficar ali, daquele jeito. Mas a Prefeitura não leva ninguém para outro lugar. Tem de pagar, se quiser”, disse o paciente, morador há 32 anos do bairro Jerusalém.

Antônio Barroso reconhece que os profissionais que cuidaram dele no Hospital de Urgência foram atenciosos, mas lamenta ter passado 14 dias sem o atendimento de um especialista. “Não dá para esquecer que fiquei 14 dias internado no HU, sendo tratado apenas por clínico geral e médicos residentes. Então, tive de contratar uma ambulância para me levar ao meu convênio, em Jundiaí, que me custou R$ 800. Lá identificaram o problema, que era arritmia, me trataram e agora estou em casa”, disse ele, ontem.

O Diário soube da história do senhor Antônio Barroso por meio do vereador Julinho Fuzari (PSC), que enviou ao jornal uma reclamação que o morador fez a ele por meio de rede social, na qual diz “acredito que não existe cardiologista em São Bernardo” e relata o drama que viveu nos 14 dias internado no HU. “Uma preocupante denúncia feita por um morador, e que mostra novamente o verdadeiro abandono do poder público para com a saúde da nossa cidade. Um absurdo ele ter ficado todo esse período e não conseguir passar por um cardiologista, só com residente, e no principal hospital de São Bernardo”, critica o parlamentar.

O vereador afirma que continuará a cobrar explicações do prefeito Orlando Morando (PSDB) e do secretário Geraldo Reple Sobrinho, que comanda a Pasta desde 2017, sobre os graves problemas que têm acometido a rede municipal de saúde, como UBS interditada parcialmente sob risco de desabamento, três alas e 110 leitos do HC (Hospital de Clínicas) fechados, falta de profissionais e de medicamentos e demora na marcação de consultas e exames, entre outros.

“Esse caso nos chama atenção, e precisamos continuar cobrando explicações sobre o que de fato está acontecendo com a saúde pública municipal, e para onde estão indo os altos valores do orçamento destinado à saúde neste ano, porque efetivamente não estão sendo utilizados para o bem-estar da nossa população.”