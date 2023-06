Marcelo Oliveira cobra Estado sobre ajuda para custeio do Nardini

Artur Rodrigues

do Diário do Grande ABC



20/06/2023 | 09:36



Enquanto o governo do Estado anunciou há um mês a liberação de R$ 150 milhões para a saúde de São Bernardo, a Prefeitura de Mauá aguarda desde janeiro auxílio para o custeio do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini. Segundo o prefeito Marcelo Oliveira (PT), pelo menos dois oficios já foram enviados à Secretaria da Saúde solicitando recursos para a manutenção do equipamento, que atende moradores de pelo menos três municípios, mas nenhum retorno foi dado.

“O Hospital Nardini atende Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, uma parte da Zona Leste e também os acidentes que acontecem no Rodoanel. Não é fácil manter o Nardini sozinho para atender toda essa demanda”, declarou o prefeito.

De acordo com Marcelo, o Nardini tem um custo de aproximadamente R$ 10 milhões mensais aos cofres da Prefeitura. O pedido para auxílio no custeio do hospital é feito desde o início da gestão do petista, em 2021, quando o Estado era comandado por João Doria (PSDB). No entanto, os recursos só foram repassados no ano passado, já na gestão de Rodrigo Garcia (PSDB). Segundo o prefeito, Mauá recebeu cerca de R$ 9 milhões do governo estadual em 2022.

“Recebemos esses R$ 9 milhões em um intervalo de seis meses no segundo ano do nosso mandato. Mas neste terceiro ano ainda não recebemos nada. Já enviamos ofícios, marcamos reuniões, eu mesmo apresentei essa e outras demandas pessoalmente ao secretário Kassab (PSD), que já me atendeu duas vezes. Nós precisamos da ajuda do governo do Estado para manter o Nardini em condições de atender à nossa população”, comentou o chefe do Executivo.

Os repasses do governo estadual começaram em 2013, ainda na gestão do ex-prefeito Donisete Braga (à época no PT), sob o valor de R$ 1 milhão por mês. O auxílio foi interrompido em 2018, após prisão do ex-prefeito, hoje deputado estadual, Atila Jacomussi (Solidariedade), e retomado em 2022.

O Hospital Nardini registra, em média, 850 internações por mês, além de computar 1.000 atendimentos por dia no pronto-socorro.

Em nota enviada ao Diário, a Secretaria da Saúde do Estado confirmou que recebeu a solicitação da Prefeitura de Mauá e que o pedido “está em análise junto à Secretaria de Estado da Saúde (SES). Além disso, em 2022, a Pasta enviou R$ 9 milhões para custeio da unidade”.

AJUDA EM BRASÍLIA

No início de abril, Marcelo Oliveira foi a Brasília para encontro com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Berger Barbosa, a fim de tentar agilizar o processo para liberação de pelo menos R$ 23 milhões, que serão destinados à reforma do Hospital Nardini. Ainda não houve confirmação do repasse.