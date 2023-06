Consórcio articula retomada do Conselho Metropolitano

Artur Rodrigues

do Diário do grande ABC



20/06/2023 | 09:23



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC tenta articular a retomada do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, que está sem reuniões desde a morte do ex-prefeito da Capital, Bruno Covas (PSDB), que presidiu o comitê de 2019 a 2021.

“Estamos rearticulando o Conselho Metropolitano através de contato com outros consórcios e com a Prefeitura de São Paulo, cujo prefeito geralmente preside o Conselho. Já estamos em conversas com o Edson Aparecido (secretário de Governo), para que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) participe da discussão”, disse o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Mário Reali.

Formado por 39 municípios, representados por cinco consórcios — Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo); Cimbaju (Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Juqueri); Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê); Conisud (Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo); e o Consórcio do Grande ABC —, além de 17 representantes do governo estadual, o Conselho tem como objetivo debater o desenvolvimento de políticas públicas na Região Metropolitana de São Paulo.

Sua atuação é pautada pelo interesse comum dos municípios junto ao Estado, considerando itens como planejamento e uso do solo, transporte, habitação, saneamento ambiental, desenvolvimento econômico e social, entre outras pautas.

“O Conselho está desde a presidência do Bruno Covas sem se reunir e há uma pauta enorme para se discutir. Tem a questão da mobilidade, da saúde, educação, enfim, são demandas de caráter regional e metropolitano, e a gente precisa intensificar essa discussão”, comentou Reali.

A proposta de reativação é encabeçada pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que quer ter mais proximidade com o governo estadual.

A ideia foi discutida após tentativas de trazer o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para a assembleia ordinária na entidade, através de um convite oficial e de conversas com o secretário executivo de Governo e Relações Institucuionais do Estado, Marcos Penido.

“O Penido esteve aqui em outras reuniões e ficou como a nossa ponte com o governo do Estado. Fazemos contatos semanais com ele, mas parece que o governador está com uma estratégia diferente, de conversar com os municípios individualmente. Por isso estamos tentando outras maneiras de conseguir um diálogo mais claro com o governo”, comentou Reali.