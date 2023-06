Mariana Rios fala sobre problemas auditivos: Meu ouvido esquerdo apita 24 horas por dia

20/06/2023 | 09:10



Mariana Rios falou abertamente sobre sua doença autoimune durante entrevista ao Vênus Podcast, na última segunda-feira, dia 19. A apresentadora de A Grande Conquista foi diagnosticada com Síndrome de Ménière e, em 2022, perdeu parcialmente a audição devido ao aumento da pressão no ouvido.

- Perdi 30% da audição do ouvido esquerdo por conta disso. Então, há alguns anos eu tomo a mesma medicação todos os dias. Eu adquiri essa doença autoimune por conta do estresse, relatou.

E continua:

- Meu ouvido esquerdo apita 24 horas por dia. Não tem o que fazer, não tem cura, e eu tenho sempre que monitorar para não piorar e me policiar para não ter picos de estresse, senão eu posso perder mais ainda a audição.

Segundo Mariana, apesar de conseguir levar uma vida relativamente normal, ainda sofre com as consequências da perda parcial da audição.

- Eu preciso da audição para, na hora de colocar o fone, entender as notas que vêm do piano, como eu entro na música, e [ouvir] meu diretor falando no ponto, que hoje é só do lado direito. Se eu cubro o ouvido direito, escuto tudo errado no esquerdo.