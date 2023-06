Lore Improta sofre pequeno acidente com porta do carro e conta: Sangue para todo lado

20/06/2023 | 09:10



Quem nunca levou uns pontinhos, né? Bom, Lore Improta nunca tinha tido essa experiência, pelo menos não até a última segunda-feira, dia 19. Através das redes sociais, a influenciadora contou que bateu a testa na porta do carro e acabou abrindo um corte fundo.

Em seu relato, ela ainda disse que a ferida começou a sangrar e que precisou de ajuda para se apoiar, por ter passado mal. Uma pessoa de sua equipe acabou ajudando, dando sal para que sua pressão subisse.

- Eu quase desmaiei e sigo me tremendo. Fui fechar a porta do carro, a quina foi na minha testa. Sangue pra todo o lado, sangue pra todo mundo, sangue pra todos nós. Eu quase caio dura no chão. Graças a Deus uma pessoa que trabalha comigo me salvou e estancou o sangue, fez curativo e me deu sal.

Lore ainda contou que ficou preocupada com a filha, Liz, de dois anos de idade, que estava com ela no carro.

- Sangrou muito, e Liz estava no carro. Eu acho que fiquei muito agoniada dela ver a cena. E ela ficava: Mamãe, dodói. Mamãe, dodói, e queria vir pra mim, e eu passando mal. Acho que foi essa a pior situação de todas, porque eu não conseguia responder.

Ao final, Lore precisou levar alguns pontos na testa, mas está bem e em casa.