Poupatempo disponibiliza 722 vagas em mutirão de renovação de CNH

Da Redação



20/06/2023 | 09:09



O Poupatempo realizará no próximo sábado (24) mutirão para renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A ação feita em parceria com o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo) disponibilizará 722 vagas nos postos do Grande ABC. Deste número, serão 250 em São Bernardo, 182 em Santo André, 140 em Mauá, 130 em Diadema e 20 vagas em Ribeirão Pires. As inscrições para esse mutirão estão abertas até amanhã.

Para o atendimento presencial no Poupatempo é obrigatório o agendamento, que é gratuito e deve ser no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou WhatsApp (11) 95220-2974.

O foco dos mutirões deste mês é o motorista que precisa renovar a carteira de motorista com validade até junho deste ano e aquele com documento vencido em outubro de 2022, que tiveram prazo estendido de renovação por deliberação do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

As ações são oportunidades extras para que os motoristas consigam realizar a renovação da carteira. Diariamente, mediante agendamento obrigatório e gratuito, esse serviço já é oferecido em todos os postos do programa.

No último sábado (17), o Grande ABC teve o primeiro mutirão do Poupatempo no mês de junho.

O serviço de renovação pode ser solicitado 30 dias antes do vencimento da CHN. Após confirmar ou atualizar os dados, o motorista agenda o exame médico em uma clínica credenciada indicada pelo sistema.

Após a aprovação nos exames, é necessário pagar a taxa de emissão e aguardar as orientações que serão enviadas por e-mail pela Senatran para acessar a CNH Digital. Ela tem a mesma validade do documento físico e fica disponível pelo aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito). O código de segurança para acessar a CNH digital também pode ser consultado nos canais eletrônicos do Poupatempo.