Ciclone no RS: Mais de 95% das famílias atingidas já estão com acesso à energia, diz MME

19/06/2023 | 21:52



O Ministério de Minas e Energia (MME) informou na noite desta segunda-feira, 19, que mais de 95% as unidades consumidoras atingidas pelo forte ciclone extratropical no Rio Grande do Sul já estão com o serviço de energia elétrica restabelecido. O Estado foi severamente atingido por chuvas intensas e volumosas, que provocaram inundações, deslizamento de terra e a falta de acesso ao serviço de energia elétrica em diversas áreas.

Segundo a pasta, na última sexta-feira, 16, o número de famílias sem acesso à energia elétrica era de quase 474 mil. Hoje, a quantidade de unidades consumidoras sem o serviço baixou para 11,6 mil. Entre os municípios atingidos estão: Porto Alegre, Viamão e Alvorada, na Região Metropolitana, e Caraá, Balneário Pinhal, Tramandaí, Santo Antônio da Patrulha, Imbé e Capão da Canoa, no Litoral Norte do Estado.

A situação vem sendo monitorada pelo MME, que instalou um comitê com representantes da pasta, das concessionárias de distribuição de energia que atuam nos municípios afetados e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Em nota, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que todas as equipes da sala de situação seguem atentas e atuantes até que todas as famílias sejam atendidas.

"Sob a liderança do nosso presidente Lula, seguimos firmes na articulação com governo do Estado, prefeituras, nossas vinculadas, distribuidoras locais, para que essas famílias recebam a atenção e o cuidado que merecem, com o restabelecimento do serviço de energia elétrica nas casas, hospitais e demais unidades consumidoras imprescindíveis à prestação de apoio aos afetados. Já avançamos muito neste trabalho e, com essa força-tarefa, vamos avançar ainda mais", afirmou.