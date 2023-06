Executivo do Spotify crítica príncipe Harry e Meghan após romperem contrato: 'Vigaristas'

19/06/2023 | 20:45



O chefe de inovação e supervisor de monetização dos podcasts do Spotify, Bill Simmons, criticou o príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle após ambos romperem a parceria com a plataforma.

O fim do contrato foi anunciado pelo próprio Simmons, em seu podcast The Bill Simmons Podcast. Segundo o jornal americano Wall Street Journal, o motivo teria sido a baixa produtividade que o casal apresentou ao streaming para receber o pagamento na íntegra.

Os ex-integrantes da família real assinaram um acordo de US$ 20 milhões (cerca de R$ 96,2 milhões) com a plataforma a fim de entregar diferentes conteúdos ao longo dos próximos três anos.

A duquesa de Sussex chegou a lançar o podcast Archetypes e entrevistou figuras como Mariah Carey e Serena Williams. No entanto, os resultados não foram satisfatórios e a decisão em dar fim ao acordo teria partido de ambas as partes.

Em tom exaltado, Simmons entoou duras críticas ao casal e afirmou que um dia iria contar a história de como ajudou o príncipe Harry. "Gostaria de ter me envolvido na negociação de saída de Meghan e Harry do Spotify. Vigaristas do c... Esse é o podcast que deveríamos ter lançado com eles", disse.

"Tenho que ficar bêbado uma noite e contar a história da videochamada que tive com o Harry para tentar ajudá-lo com a ideia de um podcast. É uma das minhas melhores histórias, cara", afirmou.

Histórico de críticas

Essa não é a primeira vez que Simmons profere críticas ao príncipe Harry e Megan Markle. Em janeiro deste ano, o executivo questionou em um dos seus episódios qual era o talento de Harry.

"O que ele faz? É uma daquelas coisas em que é tipo, qual é o seu talento? Por que estamos ouvindo você? Então você nasceu em uma família real e depois foi embora? Você mora na porra do Montecito e você simplesmente vende documentários e podcasts e ninguém se importa com o que você tem a dizer sobre qualquer coisa, a menos que você fale sobre a família real e você apenas reclame deles."