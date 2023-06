Dorival usa pausa no Brasileirão para aprimorar esquema tático do São Paulo

19/06/2023 | 18:55



O técnico Dorival Junior concentrou seus trabalhos durante a Data Fifa para aprimorar o desempenho tático do time do São Paulo. Nesta segunda-feira, o treinador, mais uma vez, exigiu de seus jogadores neste fundamento, visando o jogo com o Athletico-PR, na quarta-feira, às 19h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

Durante boa parte do treino, o auxiliar Pedro Sotero orientou posicionamento dos jogadores do setor defensivo. Zagueiros e laterais tiveram tratamento diferente. Dorival e o auxiliar Lucas Silvestre ficaram cuidaram dos atletas, que fazem e finalizam as jogadas.

Na parte final do treino foram formados dois times. Mais uma vez a parte tática foi executada, além de um trabalho de repetição nas bolas paradas tanto na defesa como no ataque.

Dorival deve definir no treino de terça se Alexandre Pato vai ser relacionado para a partida. O volante Pablo Maia e o meia Michel Araújo estão suspensos, enquanto o zagueiro equatoriano Arboleda serve a seleção de seu país.

Dorival deve colocar este time para começar o jogo contra o Athletico-PR: Rafael, Rafinha, Diego Costa (Alan Franco), Beraldo e Caio Paulista; Luan, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Alisson; Luciano e Calleri. O São Paulo é oitavo colocado no Brasileirão, com 15 pontos.