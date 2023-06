Febre maculosa: Americana confirma morte de paciente

16/06/2023 | 19:59



A Vigilância Epidemiológica de Americana, cidade próxima a Campinas no interior de São Paulo, confirmou nesta sexta-feira, 16, a febre maculosa como causa da morte de uma moradora de 58 anos. O óbito, confirmado também pela Secretaria da Saúde do Estado, aconteceu no dia 8 de junho.

Conforme a Vigilância, o local provável de infecção seria a cidade de Limeira, onde um adolescente morreu com a doença em março deste ano. Até o fim da tarde, a prefeitura de Limeira não tinha sido informada sobre essa morte.

Na semana passada, a Justiça de Limeira determinou à prefeitura a realização de exames sorológicos em cerca de 40 capivaras que habitam o Parque Ecológico do Jardim do Lago, na área urbana. A ação foi movida por uma associação de moradores que alegou o risco de transmissão da febre maculosa. A prefeitura informou ter solicitado autorização à Secretaria de Meio Ambiente do Estado para o manejo dos animais. A pasta estadual informou que os dados enviados pela prefeitura estão em análise.

Casos em Campinas

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou, nesta sexta-feira, 16, que a mulher de 38 anos que esteve em um show do cantor Seu Jorge na Fazenda Santa Margarida, em Campinas, interior de São Paulo, contraiu febre maculosa. Com isso, o saldo do surto da doença na fazenda de eventos chega a 4 mortes confirmadas e 1 caso positivo e 9 casos suspeitos em investigação. Nesta sexta-feira, a fazenda entregou à prefeitura um plano com medidas para prevenir casos futuros da doença.

Dos casos suspeitos, quatro estão sendo investigados em Santa Isabel, na Região Metropolitana de São Paulo. Duas pessoas estão internadas. Os quatro moradores trabalharam no evento Feijoada do Rosa, realizado na fazenda, no dia 27 de maio.

A Secretaria da Saúde de Santa Isabel informou que, no total, oito pessoas da cidade trabalharam no evento Feijoada do Rosa, na noite de 27 de maio, na fazenda, em Campinas. Dessas, quatro apresentaram sintomas. Duas estão internadas e outras duas são acompanhadas pelos serviços de saúde.

O município aguarda o resultado dos exames que são feitos no Instituto Adolfo Lutz e acompanha a evolução dos pacientes. A população foi alertada para reportar imediatamente sinais de picadas do carrapato e sintomas da doença.

Outros dois casos suspeitos foram informados nesta sexta-feira, 16, pela prefeitura de Itupeva. As duas pessoas estiveram no show do cantor Seu Jorge, realizado no dia 3 de junho, na mesma propriedade. Outros três casos suspeitos na cidade não tiveram relação com o evento.

Em Campinas, além do caso confirmado nesta sexta, há outro em investigação de pessoa que esteve na feijoada. Há também dois em investigação em Jundiaí de pessoas que estiveram nesse mesmo evento na Fazenda Santa Margarida. A Vigilância Epidemiológica de Jundiaí também investiga outros cinco casos suspeitos, em que as pessoas relataram terem frequentado recentemente áreas verdes do próprio município e de outras cidades. São esperados os resultados dos exames.