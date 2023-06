Belletti deixa comando do sub-20 do São Paulo para estudar; Talles Costa vai a campo

16/06/2023 | 19:33



O São Paulo está de comando novo na equipe sub-20. Substituto de Alex, Juliano Belletti deixou o clube em comum acordo para fazer cursos na Europa para se adaptar à profissão e Menta assume. O anúncio da troca de direção veio após goleado por 6 a 0 sobre o Nacional nesta sexta-feira.

"Juliano Belletti não é mais técnico do time sub-20 do São Paulo. Em comum acordo entre as partes, o ex-jogador deixa o clube para se dedicar a fazer cursos da Uefa na Europa. Em seu lugar, Clementino Aguiar, o Menta, que era treinador do Sub-17, assume o time júnior", informou o São Paulo.

No comando do time de base, Belletti fez 28 jogos, somando 17 vitórias, quatro empates e sete derrotas. "O São Paulo Futebol Clube agradece ao técnico Belletti pelos serviços prestados e deseja boa sorte na sequência de sua carreira."

Menta será substituído por Allan Barcellos, que estava no sub-15 e agora dirige o sub-17. O novo técnico já passou por todas as categorias de base e também tem experiência no time principal. O ex-jogador, de 51 anos, foi campeão da Libertadores (1992), do Brasileiro (1991) e do Paulista (1991 e 1992) como atleta do clube. Menta tem no currículo 11 títulos, entre eles o bicampeonato da Copa do Brasil sub-17 (em 2013 e 2020).

DORIVAL GANHA MAIS UM REFORÇO

Aos poucos, o São Paulo vai esvaziando seu Departamento Médico. Nesta sexta-feira, ainda de maneira bem precoce, o volante Talles Costa foi a campo para fazer a transição física com os companheiros após se recuperar de lesão muscular. Diferentemente de Welington e Jandrei, porém, o volante demorará um pouco m ais para ficar à disposição de Dorival Júnior.

Após o aquecimento, o elenco fez trabalhos de corrida e, logo depois, Dorival aprimorou o posicionamento defensivo para organizar o setor e evitar surpresas contra o Athletico-PR na volta do Brasileirão, no meio de semana.