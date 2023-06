Lula se solidariza com população do Sul e ministros devem visitar região atingida por ciclone

16/06/2023 | 19:25



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade à população do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, regiões atingidas por fortes chuvas e ciclone. Diante da situação, o presidente ligou para o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), e ministros devem fazer uma visita às regiões neste final de semana.

"Gostaria de manifestar minha solidariedade com a população que está sofrendo com as fortes chuvas e um ciclone que passou pela região", escreveu Lula, no Twitter. "A situação é grave, hospitais, casas, escolas e equipamentos públicos inundados. Estamos atentos para dar o apoio aos governos estaduais e prefeituras."

Na mensagem, o presidente também citou as fortes chuvas em São Paulo e Pernambuco. "Me solidarizo com as famílias e peço a atenção de todos às orientações da Defesa Civil", escreveu.

O ciclone extratropical que se formou na madrugada de hoje na região nordeste do Rio Grande do Sul causa fortes chuvas, ventanias e alagamentos no litoral norte do Estado, região metropolitana e Serra Gaúcha. Até o momento, foram registradas três mortes. Já no Estado catarinense, as fortes chuvas causaram deslizamentos de terra em Joinville, Praia Grande e em São Francisco do Sul. Não há registro de vítimas.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, o governo está trabalhando, "desde o primeiro momento", nas regiões atingidas. Segundo ele, o governo entrou em contato com os governadores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, Jorginho Mello, para prestar o apoio necessário. De acordo com a atualização da agenda da presidência da República feita há pouco, o chefe do Executivo ligou para Leite às 16h30 de hoje, do Palácio do Alvorada.

Em publicação nas redes sociais após o contato com Lula, o governador gaúcho disse que o presidente determinou a vinda de Góes ao Estado. "Trabalharemos em conjunto", afirmou Leite. Os ministros da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, e o do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, devem acompanhar a visita.

No Twitter, Pimenta disse já ter entrado em contato com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento para acionar a Defesa Civil e apoiar as medidas que estão sendo adotadas pelos Estados e municípios atingidos.