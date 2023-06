Atlético-MG anuncia 'rescisão amigável' e desiste de cobrar multa de Eduardo Coudet

16/06/2023 | 19:13



A saída de Eduardo Coudet do Atlético-MG será em clima de paz. Depois de se despedir do elenco ainda nos vestiários após 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, o treinador foi para a Argentina garantindo que não retornaria. O clube, alegando quebra de contrato, ameaçou ir à Justiça para cobrar a multa rescisória, mas desistiu da ação.

Depois de bancar o treinador, cobrado duramente pela torcida pela eliminação da Copa do Brasil diante do Corinthians, nos pênaltis, o clube se sentiu traído pelo argentino, que teria virado as costas para os dirigentes. Exigir o valor da multa seria uma vingança pela saída repentina e sem uma conversa.

Mas após o acerto com Felipão, os dirigentes resolveram evitar uma briga nos tribunais e resolveu dar o assunto por encerrado, apenas desejando sorte a Coudet em projetos futuros.

"Atlético e Eduardo Coudet entraram em acordo pela rescisão amigável do contrato entre as partes, sem pagamento de multa pelo técnico ou pelo Clube. Juntamente com Coudet, deixam o Galo os membros da comissão técnica: Ariel Broggi, Diego Monarriz, Octavio Manera, Guido Cretari e Carlos Miguel Fernández, a quem agradecemos", informou o Atlético, evitando polêmicas.

"O clube dá o assunto por encerrado e se dedica com foco total às competições que seguem na temporada: Libertadores e Brasileirão." Felipão chegará com a missão de levar o clube à segunda fase na competição Sul-Americana. Empate no Paraguai com o Libertad na rodada final, ou mesmo derrota por somente um gol de diferença, são suficientes.

Antes, porém, definirá a equipe para visita ao Fluminense no Brasileirão. Na quarta posição, a equipe vai ao Maracanã na próxima quarta-feira defendendo posição no G-4, já que os mineiros somam um ponto a mais que os comandados de Fernando Diniz.