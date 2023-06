Bruna Marquezine e João Guilherme estariam iniciando romance

16/06/2023 | 19:10



Segundo o Fofocalizando, parece que tem casal novo na área! Bruna Marquezine e João Guilherme estariam se conhecendo melhor de acordo com o que foi revelado na tarde da sexta-feira, dia 16, durante a exibição do programa do SBT.

Segundo as apresentadoras contaram, uma fonte próxima a atriz contou que o filho de Leonardo teria conquistado Bruna com seu bom humor. Após descobrirem que os dois possuem interesses em comum, eles acabaram se aproximando.

Vale lembrar que João Guilherme não assumiu mais nenhum relacionamento desde seu término com Jade Picon, com quem namorou por três anos. Já Bruna Marquezine, por mais que seja alvo de boatos com Xolo Maridueña, parceiro de tela em Besouro Azul, o último relacionamento oficial da atriz foi em 2021 com Enzo Celulari.