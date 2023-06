Febre maculosa: sobe para dez número de casos suspeitos após eventos em fazenda de Campinas

16/06/2023 | 18:18



Já são dez os casos suspeitos de febre maculosa entre pessoas que estiveram em eventos na Fazenda Santa Margarida, em Campinas, interior de São Paulo. Quatro casos recentes suspeitos da doença estão sendo investigados em Santa Isabel, na Região Metropolitana de São Paulo. Duas pessoas estão internadas. Os quatro moradores trabalharam no evento Feijoada do Rosa, realizado na fazenda, no dia 27 de maio. Outros dois casos suspeitos foram informados nesta sexta-feira, 16, pela prefeitura de Itupeva. As duas pessoas estiveram no show do cantor Seu Jorge, realizado no dia 3 de junho, na mesma propriedade.

Com isso, sobem para dez os pacientes com sintomas de febre maculosa, após terem participado das duas festas na Santa Margarida. Outros dois casos suspeitos são investigados em Campinas e mais dois em Jundiaí. Quatro pessoas que também foram ao evento morreram em decorrência da infecção pela bactéria causadora da febre maculosa.

A Secretaria da Saúde de Santa Isabel informou que, no total, oito pessoas da cidade trabalharam no evento Feijoada do Rosa, na noite de 27 de maio, na fazenda, em Campinas. Dessas, quatro apresentaram sintomas. Duas estão internadas e outras duas são acompanhadas pelos serviços de saúde. O município aguarda o resultado dos exames que são feitos no Instituto Adolfo Lutz e acompanha a evolução dos pacientes. A população foi alertada para reportar imediatamente sinais de picadas do carrapato e sintomas da doença.

Além dos dois casos de pessoas que estiveram em eventos na Fazenda Santa Margarida, o município de Itupeva investiga outros três casos suspeitos de pessoas que podem ter se infectado em outros locais. A Vigilância Epidemiológica de Jundiaí também investiga outros cinco casos suspeitos, em que as pessoas relataram terem frequentado recentemente áreas verdes do próprio município e de outras cidades. São esperados os resultados dos exames.

Quatro mortes

Uma das quatro vítimas da febre maculosa, o empresário e piloto de automobilismo Douglas Costa, de 42 anos, morava em Jundiaí. Ele e sua namorada, moradora de São Paulo, morreram no dia 8 de junho, 12 dias depois de participarem do evento Feijoada do Rosa, na Santa Margarida. Uma mulher de 28 anos, moradora de Hortolândia, e uma adolescente de 16, que morava em Campinas, também morreram após terem participado da mesma festa.

Os dois casos investigados em Campinas são de uma modelo de 40 anos, moradora de Hortolândia, que esteve na feijoada, no dia 27 de maio, e de uma mulher de 38 anos, moradora da própria cidade, que participou do show do cantor Seu Jorge, no dia 3 de junho. As duas ainda estão internadas. A prefeitura de Campinas apura ainda o caso de uma garçonete que participou de evento anterior à Feijoada do Rosa na fazenda e apresentou sintomas da doença. Segundo a Vigilância Sanitária do município, se esse caso for confirmado, ele será considerado anterior ao surto atual.

Epicentro do surto

A Fazenda Santa Margarida, que fica no distrito de Joaquim Egídio, considerado o epicentro da febre maculosa na região, está fechada para eventos por um período de ao menos 30 dias. A fazenda informou em nota que está adotando as medidas do plano de contingenciamento feito em conjunto com órgão de vigilância em saúde municipal para garantir mais segurança entre os frequentadores.

O evento "Winter Farm", no dia 21 de julho, que terá apresentação de Gusttavo Lima, foi transferido para o Expo Dom Pedro, que fica no Shopping Parque Dom Pedro, em Campinas. Também será redimensionado o espaço usado como estacionamento pelos frequentadores, que atualmente fica próximo de um rio onde vivem capivaras. Para estacionar os carros, os frequentadores têm contato com a grama que pode abrigar os carrapatos.

A prefeitura de Campinas informou que investe na melhoria da estrutura de advertência sobre possíveis focos de carrapato-estrela, transmissor da febre maculosa em outros pontos da cidade. Serão instalados 40 totens nas entradas e interior dos parques e 350 placas de sinalização em matas, trilhas e fazendas. Cerca de 500 cartazes serão colocados em serviços de saúde. A Região Metropolitana de Campinas terá um comitê técnico de enfrentamento à febre maculosa integrado pelas 20 cidades da região e por representantes do governo estadual.