Reguladores avaliam sistema bancário dos EUA como bem capitalizado e com liquidez significativa

16/06/2023 | 17:40



O Conselho de Supervisão de Estabilidade Financeira dos Estados Unidos se reuniu nesta sexta-feira, 16, ocasião em que recebeu uma atualização dos reguladores bancários sobre a evolução do setor e sua avaliação das condições atuais.

Segundo comunicado emitido pelo Departamento do Tesouro, os reguladores observaram que continuam monitorando de perto as condições, e vários membros observaram que o sistema bancário dos EUA é bem capitalizado e tem liquidez significativa para ajudar a enfrentar os ventos contrários no ambiente atual, refletindo as importantes reformas regulatórias realizadas desde a crise financeira global.

O Conselho também recebeu uma atualização da equipe do Escritório do Controlador da Moeda e da Federal Deposit Insurance Corporation sobre os riscos potenciais no mercado imobiliário comercial (CRE, na sigla em inglês).

A exposição a empréstimos CRE em instituições depositárias tem aumentado, com níveis mais elevados de concentração em instituições menores, avaliaram. Embora as taxas de inadimplência permaneçam baixas, as taxas de vacância vêm aumentando, principalmente no setor de escritórios, indicaram.

Os reguladores estão tomando medidas para enfatizar o gerenciamento de risco e examinar as exposições aos empréstimos CRE em suas instituições regulamentadas, diz o documento.

Entre os participantes da reunião estiveram a secretária do Tesouro, Janet Yellen, e o presidente o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell.