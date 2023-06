WhatsApp e outras redes do Meta apresentaram instabilidade

16/06/2023 | 17:17



As redes sociais controlados pelo Meta, antigo Facebook, apresentaram instabilidade na tarde desta sexta-feira, 16. O WhatsApp, por exemplo, deixou de enviar mensagens de áudio e recursos como uso figurinhas e fotos também apresentaram problemas.

Já no Instagram, usuários foram ao Twitter reclamar de dificuldade ao tentar compartilhar Stories.

O Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços on-line, registrou 4.573 notificações sobre falhas no WhatsApp até às 15h59.

No caso do Instagram, esse número foi de 1.060 problemas reportados até as 16h. O Facebook teve 500 ocorrências registradas.

Os serviços parecem já ter voltado a funcionar, e a empresa ainda não se pronunciou sobre o motivo da falha.