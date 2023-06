Após boatos de romance com Shakira, Lewis Hamilton estaria namorando modelo brasileira

16/06/2023 | 17:10



Ao que tudo indica, a vida amorosa de Lewis Hamilton está para lá de agitada! Boatos indicavam que o piloto de Fórmula 1 estava conhecendo melhor Shakira, o que causou o maior alvoroço entre os fãs. No entanto, o Daily Mail recebeu informações de que o atleta supostamente está namorando uma modelo brasileira.

Segundo o veículo, fãs acreditam que ele não está se relacionando com a cantora colombiana, mas sim com Juliana Nalú. Após imagens circularem, usuários das redes sociais teriam notado que os dois estiveram no mesmo restaurante em Nova York após Lewis ter sido flagrado com Shakira em diversos locais e ocasiões.

Os encontros de Shakira com o piloto incluíram um passeio de barco em Miami e jantar com amigos em Barcelona. A cantora está solteira desde o fim de seu casamento com Gerard Piqué e ainda não assumiu nenhum novo relacionamento publicamente.

No caso de Juliana, a modelo já namorou Kanye West. Ela já foi vista no Grand Prix Paddock em Miami e estava com Hamilton no Coachella Music and Arts Festival da Califórnia em maio. As suspeitas de que eles estariam envolvidos em um romance se intensificaram após fãs notarem que os dois estiveram no mesmo restaurante e já trocaram curtidas nas redes sociais.