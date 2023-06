Depois de receber indenização de Amber Heard, Johnny Depp se apresenta em festival

16/06/2023 | 17:10



Desde o fim do processo contra Amber Heard e as incontáveis visitas ao tribunal, Johnny Depp não esconde que está tranquilo e feliz com o resultado da briga judicial. Apesar de ter pago uma quantia à atriz e ex-esposa, o valor que ela pagou foi muito maior. Então, após toda a polêmica, Depp tenta voltar à rotina e aos seus projetos pessoais.

Neste ano, o artista causou muito quando apareceu no Festival de Cannes. Além dos comentários sobre seus dentes, o intérprete de Jack Sparrow, em Piratas do Caribe, também passou uma boa impressão.

E, ao que parece, ele continua tentando, cada vez mais, seguir com seus planos. Isso porque Johnny Depp se apresentou no Hellfest Festival, que está acontecendo em Clisson, na França. Na ocasião, o ator estava usando calças escuras e um casaco xadrez. Ele complementou o look com uma touca e um óculos de Sol.

Durante a apresentação de sua banda, a Hollywood Vampire, o artista estava tocando uma guitarra. Vale lembrar que o grupo foi criado em 2012 e a ideia inicial era homenagear estrelas do rock da década de 70.