Príncipe William estaria incomodado com a popularidade de Kate Middleton no Reino Unido

16/06/2023 | 16:10



Parece que o Príncipe William não está nada satisfeito com a popularidade de sua esposa, Kate Middleton, no Reino Unido. As informações são do site espanhol TiempoX.

De acordo com o veículo, o filho mais velho do Rei Charles III está incomodado por ser cortado nas fotos em que aparece ao lado da esposa. Um especialista real afirmou que a vontade do príncipe é que eles aparecessem juntos:

A única coisa que sei que o incomoda um pouco é quando ele aparece cortado nas fotos. Quando trabalham juntos, ele gostaria que fossem fotografados juntos, como uma equipe.

Vale pontuar que essa não é a única polêmica envolvendo o casal. Recentemente eles foram alvos de rumores de supostas brigas com objetos atirados a uma traição por parte do príncipe. Eita!