Contrato milionário do Príncipe Harry e Meghan Markle com o Spotify chega ao fim

16/06/2023 | 16:10



O contrato milionário feito pelo Spotify com Príncipe Harry e Meghan Markle chegou ao fim. Segundo informações da revista Variety, o acordo assinado em 2020 pelo valor de quase 100 milhões de reais terminou em mútuo acordo das partes após a produção de apenas uma série do casal, sob o selo de podcast da Archewell Audio.

Um comunicado teria informado:

Spotify e Archewell Audio concordaram mutuamente em se separar e estão orgulhosos da série que fizemos juntos.

Uma fonte revelou ao veículo que a plataforma de streaming esperava mais conteúdo, enquanto outro informante afirmou que o duque e a duquesa de Sussex queriam se afastar da distribuição exclusiva do Spotify para encontrar um novo lugar para seus projetos. O DailyMail ressalta que atualmente o último grande acordo sobrevivente de Harry e Meghan é com a Netflix, no valor de aproximadamente meio bilhão de reais.

Compromissos reais

Além de enfrentar o fim do contrato com o Spotify, o casal também está no centro de novas polêmicas em relação aos seus compromissos reais. Segundo informações do DailyMail, o jornalista Richard Eden analisou que Harry e Meghan estão no exílio após a decisão do palácio de não convidá-los para o desfile de aniversário do Rei Charles III acompanhado de uma passeata, conhecido como Trooping the Colour. O tradicional evento é realizado anualmente para homenagear o governante do Reino Unido.

É significativo, quando Harry e Meghan deixaram os deveres reais, as autoridades fizeram questão de enfatizar que eles ainda seriam convidados para ocasiões como o Trooping the Colour. Portanto, o fato de eles não terem sido convidados é muito significativo.

O evento deste ano é particularmente importante por ser o primeiro desde que Charles assumiu o trono. Diante da notícia de que o duquesa e a duquesa de Sussex não foram convidados, Eden escreveu em sua coluna:

Quando o duque e a duquesa de Sussex abandonaram os deveres reais há três anos, a rainha Elizabeth disse que eles seriam sempre membros muito amados de minha família. E os funcionários do Palácio de Buckingham fizeram questão de enfatizar que continuariam a ser convidados para eventos familiares. Ouvi dizer que o príncipe Harry e Meghan não foram, no entanto, convidados para o desfile de aniversário do rei no próximo fim de semana.