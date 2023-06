Natal na Disney celebra nova festa no Hollywood Studios

Carolina Grabova

Do Rota de Férias



16/06/2023 | 16:55



O período do Natal na Disney é sempre uma festa, que em 2023 promete ficar ainda melhor. Com novas experiências e shows espetaculares, os visitantes terão a oportunidade de vivenciar a magia da época de uma maneira inesquecível. Uma das grandes novidades deste ano é a Disney Jollywood Nights, evento noturno que será realizado no Hollywood Studios, em Orlando, na Flórida.

A Disney Jollywood Nights será realizada em 10 noites selecionadas, de 11 de novembro a 20 de dezembro de 2023. O evento, que requer ingresso adicional ao regular do Hollywood Studios (veja aqui como fazer reserva para entrar nos parques da Disney), ocorrerá das 20h30 às 00h30, oferecendo uma experiência glamourosa repleta de música, comidas deliciosas, personagens icônicos e uma atmosfera brilhante.

Os visitantes poderão se divertir em uma noite cheia de encanto e encerrá-la com o retorno do espetáculo “Jingle Bell, Jingle BAM!”, show noturno de fogos e projeções que acontecerá na réplica do Teatro Chinês. Além disso, haverá muitas outras atrações.

Natal na Disney – Jollywood Nights

Arquivo pessoal A influenciadora Carolina Grabova com personagens da Jollywood Nights

Em entrevista para o Rota de Férias, Ana McCarthy, porta-voz para o Brasil da Disney Parks, Experiences and Products, revelou que nove opções de entretenimentos foram criadas exclusivamente para a Jollywood Nights. “Nós celebraremos não apenas as festas de fim de ano mas também todo o glamour da época dourada de Hollywood”.

Durante a festa, os personagens da Disney, como Mickey Mouse, Minnie Mouse e muitos outros, estarão espalhados pelo Hollywood Studios. E o que é melhor: vestindo trajes natalinos.

Além disso, os visitantes poderão desfrutar de diversas áreas com entretenimento inspirado em diferentes gêneros. O Hyperion Theater, por exemplo, será transformado em uma experiência sing-along baseada no filme Nightmare Before Christmas.

No pátio externo do The Hollywood Tower Hotel, a famosa Torre do Terror, acontecerá um soirée que promete transportar a todos para outra dimensão. Já o restaurante The Hollywood Brown Derby terá um lounge de jazz no melhor estilo hollywoodiano.

Enquanto isso, os Muppets, Kermit the Frog e Miss Piggy, apresentarão um novo show no Theater of the Stars, com a participação especial de convidados especiais, como Tiana, Bela, Minnie Mouse e Mickey Mouse.

É importante ressaltar que a capacidade desses eventos é limitada e, por isso, é recomendado garantir os ingressos antecipadamente.

Mapa da festa de Natal da Disney no Hollywood Studios

Confira os pontos em que serão realizados os eventos especiais da Jollywood Nights, no Hollywood Studios, durante o Natal da Disney.

Mapa de eventos da Jollywood Nights

Comidinhas especiais

Divulgação Jollywood Nights terá pratos especiais

Além do entretenimento, um menu especial, com itens festivos para compra, foi criado para a Jollywood Nights.

Os pratos disponíveis durante a festa em alguns restaurantes do Hollywood Studios incluirão desde um antepasto de frango com molho coreano picante servido sobre um mini funnel cake até a sobremesa Tree Cookie Stack, uma pilha colorida de biscoitos inspirada na icônica árvore de Natal do Echo Lake, uma das atrações de Orlando.

Coquetéis clássicos e uma variedade de bebidas natalinas com curadoria também farão parte dos cardápios.

Atrações abertas à noite

Os visitantes que curtirem o evento especial de Natal na Disney no Hollywood Studios também terão a oportunidade de aproveitar as atrações do parque durante a noite.

A Slinky Dog Dash, a Rock N’ Roller Coaster Starring Aerosmith e a The Twilight Zone Tower of Terror estarão disponíveis com tempos de espera reduzidos, permitindo que todos possam se divertir ao máximo.

Datas da Jollywood Nights

Carolina Grabova Produtos da Jollywood Nights, que será realizada em novembro e dezembro

As datas em que a Jollywood Nights será celebrada em 2023 são:

Novembro : 11,18, 20, 27, 29

: 11,18, 20, 27, 29 Dezembro: 4, 6,16,18, 20

Jollywood Nights – Quanto custa

A Disney Jollywood Nights é uma festa de fim de ano com capacidade limitada. Por isso, é importante garantir seus ingressos antecipadamente.

Os hóspedes de hotéis selecionados da Disney World, dos hotéis Walt Disney World Swan and Dolphin e do Shades of Green podem comprar ingressos a partir de 29 de junho.

Para os demais visitantes, eles estarão disponíveis partir de 6 de julho no site DisneyWorld.com.

Os preços dos ingressos variam de US$ 159 a US$ 179 por pessoa.

Outras festas de Natal na Disney World

Divulgação Epcot com decoração especial de Natal

A Jollywood Nights noHollywood Studios não é a única opção de entretenimento do complexo. Quem for a Orlando no fim do ano terá ainda diversas outras opções para celebrar as festas.

O Magic Kingdom, por exemplo, traz a imperdível Mickey’s Very Merry Christmas Party, evento que ocorre em noites selecionadas de novembro a dezembro. Destaque para os shows, os fogos de artifício e a tradicional parada “Mickey’s Once Upon a Christmastime”.

Já no Epcot, o retorno da Candlelight Processional, que fará parte do Epcot International Festival of the Holidays, promete encantar a todos.

Enquanto isso, o Animal Kigdom promoverá novamente o evento Merry Menagerie. Nele, marionetes em tamanhos realistas, esculpidas por artesãos que celebram os animais encontrados em climas frios, fazem a festa da galera.

