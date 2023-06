Citroën Jumper Furgão tem preço reduzido em mais de R$ 30 mil

Da Redação

A Citroën alterou a tabela do Jumper Furgão 23/23 após as medidas do Governo Federal de estímulo à indústria automotiva e renovação de frota. Com isso, o modelo passou a ter preço sugerido de R$ 204.390 – redução de R$ 33.600 em relação ao anterior.

O valor é válido para clientes que atenderem às normas do Governo Federal para o benefício. Devem entregar à concessionária um veículo da mesma categoria, em condições de rodagem, com licenciamento válido ao ano de 2022 ou posterior e com data de emplacamento original superior a 20 anos.

O Citroën Jumper Furgão 23/23 possui baú de carga de 13 m² (13.000 litros de volume útil), com capacidade de carregar até 1.667 kg. Seu compartimento possui até 3,70 metros de comprimento, 1,87 metro de largura e 1,93 metro de altura, permitindo o transporte dos mais diferentes tipos de carga.

A colocação ou retirada de objetos é facilitada pela ampla porta corrediça lateral (1,25 m de largura e 1,75 metro de altura) e pelas duas portas traseiras com abertura em até 270º.

O Citroën Jumper Furgão 23/23 é equipado com motor 2.2 turbodiesel de 140 cv e vastos 340 Nm de torque, cujo pico se inicia a baixos 2.000 rpm, tornando sua condução ainda mais agradável e segura, seja em ambientes urbanos ou rodoviários.

Seu pacote de itens de série inclui controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, airbag duplo frontal para três pessoas, sensores de estacionamento traseiros, alerta de marcha à ré para pedestres, freios a disco nas quatro rodas, controlador e limitador de velocidade, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas e retrovisores elétricos e chave com telecomando.

O novo valor do Citroën Jumper Furgão 23/23 irá vigorar enquanto as medidas do Governo Federal forem mantidas, considerando a data de faturamento do veículo.