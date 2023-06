HyperX e AfroGames: parceria já atendeu mais de 800 jovens

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



16/06/2023 | 14:55



A parceria entre HyperX e AfroGames completa quatro anos. A marca é a fornecedora oficial dos periféricos gamer que turbinam os setups de quatros unidades do projeto no estado do Rio de Janeiro. São elas: Centro Cultural Waly Salomão (Comunidade de Vigário Geral), Morro do Timbau e Nova Holanda (ambos no Complexo da Maré), e Morro do Estado (único fora da capital fluminense, na cidade de Niterói). Desde maio de 2019, 827 jovens já passaram pelo programa, que visa capacitar e profissionalizar pessoas para atuarem no mercado de esportes eletrônicos.

“Os headsets, microfones, mouses, teclados e mousepads usados em todas as salas são os mesmos produtos que fazem sucesso na comunidade gamer por todo o mundo, inclusive com times e jogadores profissionais de eSports”, conta Caio Ricci, gerente regional da HyperX Brasil. “Estamos muito felizes de celebrar esses quatro anos de apoio ao AfroGames e contribuir de alguma forma no aprendizado e o futuro de tantas pessoas”, completa.

“Ter a HyperX como parceira do AfroGames desde o início é a comprovação de que estamos no caminho certo”, diz Ricardo Chantilly, diretor executivo do AfroGames. “Desde o primeiro dia pretendíamos oferecer equipamentos de ponta, que são usados e desejados por jovens das classes A e B, para os nossos alunos, que, em sua maioria, não teriam condições de comprá-los. Isso também é um modo de levar cidadania para dentro da favela.”

Saiba mais sobre a parceria entre HyperX e AfroGames

O AfroGames nasceu em maio de 2019 pela união de José Junior, fundador do AfroReggae e CEO da AfreReggae Audivisual, e Ricardo Chantilly, empresário do show business responsável por gerenciar a carreira de nomes conhecidos da indústria, como Jota Quest, O Rappa, Onze:20 e Gaby Amarantos.

Nesses quatro anos, o projeto já impactou mais de 800 pessoas com cursos técnicos gratuitos de eSports – com modalidades divididas em mobile e PC e quatro jogos com perfil competitivo – e de desenvolvimento de games, incluindo aulas de programação e produção de trilha sonora para games.

Atualmente, atende diretamente cerca de 500 pessoas e conta com três times oficiais de eSports que disputam campeonatos de Fortnite, Free Fire e VALORANT, além de criadores de conteúdo gamer. Os jovens, escolhidos a partir de seletivas internas, têm rotinas de treinos, representam o projeto em competições e recebem salário, bem como acompanhamento psicológico e aulas de inglês.