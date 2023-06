Zilu Godoi diz que foi diagnosticada com herpes-zóster e desabafa: Esse vírus é muito complicado

16/06/2023 | 14:10



Zilu Godoi apareceu nas redes sociais para explicar o motivo de sua ida ao hospital na última quinta-feira, dia 15. Em um desabafo, a influenciadora contou que foi diagnosticada com herpes-zóster e está passando por tratamento com antibiótico.

Ela mora nos Estados Unidos, mas está no Brasil para passar um tempo com a família. Apesar do estado de saúde, fez questão de estar presente na festa de aniversário de João, filho de Wanessa Camargo.

Ao agradecer as mensagens de carinho que vem recebendo, ela disse:

- Obrigada a todos que estão torcendo por mim e orando, eu realmente estava precisando. Ontem estava realmente no hospital, hoje eu estou fora, porque é aniversário do Joãozinho, eu viria de qualquer jeito. Eu iniciei um tratamento há muito tempo, porque eu estou com a Herpes-zóster. Esse vírus é muito complicado, tenho que tomar muito antibiótico. Estou meio grogue, mas estou aqui. Não precisou de internação, não precisou de nada. Preciso só de tratamento, mas estou fazendo.

Durante a festa do neto, ela apareceu conversando com Zezé Di Camargo, seu ex-marido. Apesar das brigas ao longo dos anos, o ex-casal pareceu estar em hamornia.