5 parques nacionais americanos incrivelmente desconhecidos

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



16/06/2023



Alguns parques nacionais americanos, como Yellowstone e Yosemite, são desejo de consumo de viajantes brasileiros há anos. Pouca gente sabe, porém, que há mais de 60 áreas com essa designação no país e que muitas delas são desconhecidas, porém incríveis.

Só nas proximidades da fronteira com o México, por exemplo, existem cinco parques nacionais americanos que merecem ser visitados, todos eles belíssimos e exóticos.

Saguaro National Park , Arizona

, Arizona White Sands National Park , Novo México

, Novo México Carlsbad Caverns National Park , Novo México

, Novo México Guadalupe Mountains National Park , Texas

, Texas Big Bend National Park, Texas

Dá até para visitar todos em uma mesma viagem, numa road trip incrível que pode partir de Phoenix, no Arizona, por exemplo, rumo a San Antonio, Austin, Houston ou Dallas, no Texas.

Eu fiz essa viagem de motorhome e recomendo muito. Mas também dá para ir de carro. Minha sugestão, nesse caso, é usar este comparador online para conferir as melhores ofertas da região.

Outra dica é viajar assegurado. Esses parques ficam em lugares remotos, quentes e secos. Portando, todo cuidado é pouco. Contratei um plano na Seguros Promo, que são nossos parceiros, e viajei tranquilo.

Parques nacionais americanos diferentes

Confira alguns detalhes desses cinco parques nacionais americanos capazes de surpreender até o mais experiente dos viajantes.

Paulo Basso Jr. Saguaro National Park

Este parque nacional no Arizona abrange uma área tomada por cactos gigantes, que chegam a 15 metros de altura e 5 toneladas de peso. A partir do centro de visitantes, é possível fazer trilhas leves, de cerca de 20 minutos, que passam no meio dos cactos.

Vale a pena voltar os olhos para as flores, uma vez que elas nascem apenas depois que os cactos têm 35 anos e duram apenas um dia.

A entrada custa US$ 15 por pessoa.

Paulo Basso Jr. White Sands National Park

Eis que, em pleno Novo México, uma série de dunas surge como se fossem um deserto. O melhor de tudo é que dá para chegar bem pertinho delas de carro ou motorhome. Aí, é só escalar e apreciar a vista.

É curioso saber que, de tão claras, as areias refletem 70% da luz solar. Com isso, ficam relativamente frias, então dá para andar descalço por lá numa boa.

O acesso custa US$ 25 por veículo.

Paulo Basso Jr. Carlsbad Caverns National Park

Depois de descer alguns andares de elevador, você tem acesso a uma trilha fácil que o coloca dentro da maior galeria única debaixo da terra nos EUA. O passeio todo dura cerca de uma hora.

Também no Novo México, este parque é uma aula de geografia ao vivo, com estalactites e estalagmites em formatos esplendorosos, refletidos aqui e ali por pequenos lagos.

Dependendo da hora do dia, quem vai até lá pode ver uma revoada de morcegos. Para isso, porém, é preciso acessar a caverna pela entrada natural e caminhar mais.

A entrada custa US$ 15 por pessoa.

Paulo Basso Jr. Guadalupe Mountains National Park

Uma das mais lindas cadeias de montanhas dos EUA dá vida a este parque nacional no Texas, muito frequentado por trekkers e alpinistas.

Ao lado do centro de visitantes há belos mirantes, dos quais se pode apreciar o formato dos montes verdejantes que vigiam de forma ininterrupta o sul do país.

Quem quiser entrar no parque deve pagar uma taxa de US$ 15.

Paulo Basso Jr. Big Bend National Park

É difícil escolher qual é a melhor vista deste parque, que se desprende entre a fronteira do Texas, nos EUA, com o México. Talvez seja a do Santa Elena Canyon, que no fim do dia se tinge de laranja provocando um efeito espetacular em sua fenda, separada por um rio que marca a divisa entre os países.

Mas o local também conta com montes espetaculares, outras formações rochosas e, de quebra, tem o céu mais escuro dos EUA, o que significa um mundo de estrelas à mostra.

É um lugar perfeito para visitar de motorhome, uma vez que quase não há opções de hospedagem na região e vale muito a pena pernoitar por lá.

O acesso custa US$ 30 por veículo.

