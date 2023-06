Fiat Fastback estreia nova versão por R$115.990

Da Redação

Do 33Giga



16/06/2023 | 13:55



Primeiro SUV Coupé da Fiat, desembarca no mercado brasileiro o Fastback Turbo 200 Automático. Trata-se da nova versão de entrada do modelo.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O Fastback Turbo 200 chega a partir de R$119.990 – o que coloca o SUV Coupé em uma outra faixa de preço e, assim, dentro dos requisitos necessários para participar do incentivo do Governo Federal. Com o desconto, ele chega ao consumidor de R$115.990.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Como o próprio nome sugere, a nova versão é turbinada. Isso porque debaixo do capô, o Fastback traz o motor turbo 200 Flex com potência de 130 cv com etanol (125 cv com gasolina) e torque de 200 Nm. O propulsor permite que o modelo vá de 0 a 100km/h em apenas 9,4 segundos, sendo o mais rápido entre os concorrentes com motor 1.0 turbo na categoria.

Crédito das fotos: Divulgação / Fiat Crédito das fotos: Divulgação / Fiat × × × × × × × × ×

O consumo é o menor entre os concorrentes com propulsor 1.0 turbo, registrando até 14,6 km/l na estrada. Para comandar o motor do Fastback, o modelo é equipado com câmbio automático de 7 velocidades.

Além disso tudo, o Fastback também traz lista de itens de série com

central multimídia de 8,4”, Apple CarPlay e Android Auto wireless,

freio de estacionamento eletrônico,

ar-condicionado automático e digital,

piloto automático,

sensor de estacionamento traseiro,

câmera de ré,

faróis e lanternas em LED,

roda de liga leve 17”,

4 Airbags,

Controle de Estabilidade (ESC)

e Traction Control Plus (TC+).

O Fastback Turbo 200 está disponível em cinco cores: